Так, у жовтій зоні залишилась лише Полтавська область. Втім, ще вчора до неї входили також Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька області. Ще два регіони – червоні. Решта – у помаранчевій зоні.
Актуально Майже 42 тисячі хворих на COVID-19 в Україні за добу
Червона зона
У зоні карантину з найжорсткішими обмеженнями наразі перебувають дві області:
- Івано-Франківська,
- Рівненська.
Однак, від завтра, 11 лютого, її буде розширено. Обмеження посилять в Закарпатській, Луганській та Хмельницькій області.
Показники захворюваності
Загалом рівень захворюваності по Україні складає 1 249 при нормі не менше 75 на 100 тисяч населення. Також перевищений рівень госпіталізацій — у 18 регіонах при визначеному індикаторі 60 на 100 тисяч населення.
Водночас показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.
Рівень захворюваності в Україні високий / Інфографіка МОЗ
Ситуація з COVID-19 погіршується
- Впродовж минулої доби в Україні зафіксували 41 694 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, серед інфікованих 3486 дітей.
- До лікарень потрапили 4 128 людей з COVID-19 чи підозрою на недугу. Від ускладнень коронавірусу померли 280 пацієнтів.
- Найбільше нових випадків в Одеській області – майже 4 тисячі. Високий приріст також у Києві (3880 випадків), Житомирській (2602) та Дніпропетровській (2420) областях.
- Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 4 421 741 випадок захворювання на коронавірус, зокрема, 102 167 – летальні.