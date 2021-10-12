Таку заяву про спосіб контролю за дотриманням карантинних обмежень у коментарі виданню зробив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін.

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Порушення карантину фіксуватимуть на камери

За словами Кузіна, йдеться про проведення пілотного дослідження, яке ініціювала Всесвітня організація охорони здоров'я і підтримало Міністерство охорони здоров'я України.

Завдяки встановленню відеокамер буде відбуватися деперсоналізована оцінка умовного відсотка дотримання протиепідеміологічних норм,

– пояснив головний санлікар.

Алгоритм роботи камер

В автоматичному режимі зчитуватиметься кількість людей, які проходять вздовж камери або зони її дії, та скільки з них у масках, скільки дотримуються дистанції.

Вже розроблені повні комплекти документів для проведення біоетичної експертизи та встановлення таких камер,

– додав Кузін.

Він повідомив, що пілот хочуть зробити у 2 великих містах – Києві та в Харкові або Дніпрі. Запуск планують не раніше аніж 1 листопада 2021 року. А перші результати будуть через 2 тижні.

Головний санлікар зазначив, що за умови використання такої системи не проводитимуть будь-якої ідентифікації, збереження персональних чи конфіденційних даних або навіть самої плівки.

"Ця система і це програмне забезпечення дозволяє нам в автоматичному режимі показувати дотримання чи недотримання, або типу недотримання протиепідеміологічних вимог", – наголосив Кузін.

Чи каратимуть виявлених у такий спосіб порушників

Головний санітарний лікар уточнив, що це – пілотний проєкт з відстеження загального відсотка протиепідеміологічних вимог, тому за його результатами людей не каратимуть.

Нагадаємо, у законодавстві передбачене покарання за порушення карантину, зокрема, за відсутність масок у закритому приміщенні.

Зверніть увагу! Раніше Кузін розповів про темпи вакцинації працівників шкіл. За його словами, у кількох областях через низький рівень щеплення вчителів школи переходять на дистанційне навчання.