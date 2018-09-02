Україні можуть надати Томос до свята Покрови, – релігієзнавець

У ці хвилини у Стамбулі на зборах всіх верховних архиєреїв Константинопольської Православної Церкви, розглядають питання надання Україні дозволу на автокефалію.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів релігієзнавець, доктор історичних наук Арсен Зінченко.

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"Ми всі любимо таке поняття як справедливість. Зараз ми є свідками того, як встановлюється і відновлюється історична справедливість щодо статусу української церкви. Про те, що автокефалія таки буде дана, ми вже чули під час повідомлень про візит Московського патріарху, – зазначив релігієзнавець.

Також він наголосив, коли відбулося святкування 1030-річчя Хрещення Руси України, то посланець Константинопольського патріарха підтвердив, що це рішення таки відбудеться.

Зараз, я так розумію, відбувається оформлення цього, підготовка томосу на нараді єпископів, а потім на Архієрейському соборі. Невдовзі цей томос буде укладено, і, ймовірно, невдовзі – можливо, й до Покрови ми з вами будемо чути, як у Софіївському соборі цей томос буде урочисто проголошено,

– припустив Арсен Зінченко.

Нагадаємо, 19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії УПЦ.



31 серпня Константинопольський патріарх Варфоломій під час зустрічі з Московським патріархом Кирилом заявив, що питання подолання церковного розколу в Україні залишається важливим для Вселенського патріархату.

Коли свято Покрови Пресвятої Богородиці? 14 жовтня – свято Покрови Пресвятої Богородиці або, як кажуть в народі, Святої Покрови. „Покрова накриває траву листям, землю снігом, воду – льодом, а дівчат – шлюбним вінцем”. Свято Покрови посідає почесне місце серед пошанованих свят в Україні. Свято Покрови було введено у християнство в 10 столітті і має під собою чи то легенду, чи то подію, яка відбулася в Царгороді (Константинополі). Місто було оточене чужинцями (за різними джерелами – то могли бути як давні руси (скити) на чолі з князем Аскольдом, так і агаряни (магометани – араби або турки), і Божа Мати начебто покрила своїм омофором городян, які молилися на всенічній службі у Влахерській церкві.

