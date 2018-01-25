Україні передали важливий доказ щодо справи Януковича
Слідство офіційно отримало від ООН фотокопію листа екс-президента-втікача Віктора Януковича адресованого очільнику Росії Володимиру Путіну від 1 березня 2014 року.
Про це сповістив прокурор Головної військової прокуратури України Руслан Кравченко, повідомляє "Інтерфакс".
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Фотокопію листа слідчі отримали офіційним шляхом від секретаріату ООН. Окрім нього вони отримали супровідним листом із гербовою печаткою фотокопію звернення тодішнього постійного представника РФ при ООН Віталія Чуркіна про визнання офіційним документом листа Януковича президенту РФ.
У листі Янукович просить Путіна застосувати Збройні сили РФ на території України.
Цей документ долучили до матеріалів кримінального провадження,
– зазначив Кравченко.
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