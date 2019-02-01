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      Україні потрібен новий закон "Про залізничний транспорт", – Криворучко

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      Олександр Криворучко
      Олександр Криворучко / 112.ua

      В України є потенціал для того, щоб вітчизняна залізниця догнала німецьку і французьку залізниці.

      Проте для цього їй необхідно зробити ряд кроків, повідомив в інтерв'ю 112.ua голова Асоціації власників вагонів Олександр Криворучко.

      Так, за словами, Криворучко зараз потрібен новий закон "Про залізничний транспорт".

      "Галузь (залізничних перевезень – ред.) вимагає нового закону України "Про залізничний транспорт" з європейською системою управління галуззю і базовими принципами для формування конкурентної моделі ринку залізничних послуг", – заявив Криворучко.

      За словами Криворучка, потрібна прагматична і системна робота з основним фокусом на реформування системи тарифоутворення (зміна економічної бізнес-моделі), допуск приватної тяги (початок формування конкурентного ринку).

      Також, за словами експерта, в законі необхідно актуалізувати відповідальність монополіста перед вантажовідправником за дотримання термінів доставки, оскільки на сьогодні це велике і проблемне питання.

      Теги: Залізниця Транспорт
      Джерело: 24 Канал
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