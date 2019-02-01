Україні потрібен новий закон "Про залізничний транспорт", – Криворучко

В України є потенціал для того, щоб вітчизняна залізниця догнала німецьку і французьку залізниці.

Проте для цього їй необхідно зробити ряд кроків, повідомив в інтерв'ю 112.ua голова Асоціації власників вагонів Олександр Криворучко.

Так, за словами, Криворучко зараз потрібен новий закон "Про залізничний транспорт".

"Галузь (залізничних перевезень – ред.) вимагає нового закону України "Про залізничний транспорт" з європейською системою управління галуззю і базовими принципами для формування конкурентної моделі ринку залізничних послуг", – заявив Криворучко.

За словами Криворучка, потрібна прагматична і системна робота з основним фокусом на реформування системи тарифоутворення (зміна економічної бізнес-моделі), допуск приватної тяги (початок формування конкурентного ринку).

Також, за словами експерта, в законі необхідно актуалізувати відповідальність монополіста перед вантажовідправником за дотримання термінів доставки, оскільки на сьогодні це велике і проблемне питання.