Україні потрібно понад 50 років, щоб досягти рівня економіки Польщі, – Світовий банк

У 2019 році зростання економіки України прогнозується на рівні 2,7%. Щоб прискорити ці темпи, потрібен швидкий прогрес у втіленні ключових структурних реформ.

Якщо теперішні темпи зростання економіки України зберігатимуться надалі, країні знадобиться понад 50 років, щоб досягти рівня доходів сьогоднішньої Польщі, мовиться в доповіді Світового банку.

Читайте також: Як дострокові вибори вплинуть на кишені українців

Темпи економічного зростання в Україні залишаються надто низькими, щоб зменшити бідність і досягти рівня доходів сусідніх європейських країн.

Так, після 16% сукупного скорочення економіки в 2014-15 роках, економічне зростання відновилося до рівня 2,4% у 2016-2017 роках і 3,3% – у 2018 році.

З погляду рівня внутрішнього валового продукту на душу населення, Україна залишається однією з найбідніших країн регіону.

"ВВП України на душу населення за паритетом купівельної спроможності приблизно втричі нижчий, ніж у Польщі, попри аналогічний рівень доходів у 1990 році", – мовиться в доповіді Світового банку.

Так, Україна зараз перебуває на рівні Молдови, Вірменії та Грузії.