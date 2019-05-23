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      Україні потрібно понад 50 років, щоб досягти рівня економіки Польщі, – Світовий банк

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      Україна залишається однією з найбідніших країн регіону, повідомили у Світовому банку
      Україна залишається однією з найбідніших країн регіону, повідомили у Світовому банку / Ranok.ictv.ua

      У 2019 році зростання економіки України прогнозується на рівні 2,7%. Щоб прискорити ці темпи, потрібен швидкий прогрес у втіленні ключових структурних реформ.

      Якщо теперішні темпи зростання економіки України зберігатимуться надалі, країні знадобиться понад 50 років, щоб досягти рівня доходів сьогоднішньої Польщі, мовиться в доповіді Світового банку.

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      Темпи економічного зростання в Україні залишаються надто низькими, щоб зменшити бідність і досягти рівня доходів сусідніх європейських країн.

      Так, після 16% сукупного скорочення економіки в 2014-15 роках, економічне зростання відновилося до рівня 2,4% у 2016-2017 роках і 3,3% – у 2018 році.

      З погляду рівня внутрішнього валового продукту на душу населення, Україна залишається однією з найбідніших країн регіону.

      "ВВП України на душу населення за паритетом купівельної спроможності приблизно втричі нижчий, ніж у Польщі, попри аналогічний рівень доходів у 1990 році", – мовиться в доповіді Світового банку.

      Так, Україна зараз перебуває на рівні Молдови, Вірменії та Грузії.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Гроші Світовий банк Реформи ВВП Новини Польщі
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