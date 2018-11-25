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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Україні треба негайно звернутися до країн-гарантів Будапештського меморандуму, – Тимошенко

      888 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / фото з відкритих джерел

      Уперше, не ховаючись за "зеленими чоловічками", "добровольцями" і "сепаратистами" Росія відкрито розв’язала бойові дії – стріляє по українцях.

      Захоплення Росією українських суден з нашими моряками у Азовському морі прокоментувала Юлія Тимошенко.

      "Є інформація про поранених українців. Командування військово-морських сил констатує, що Росія веде прицільний вогонь на ураження", – стурбована лідер "Батьківщини".

      Вона переконана, у цій ситуації керівництву країни треба негайно скликати РНБО, негайно офіційно інформувати країни світу і колективні органи про факти збройної агресії.

      "Негайно надсилати офіційні повідомлення країнам-гарантам за Будапештським меморандумом і скликати консультації на рівні голів держав. Це той випадок, коли положення меморандуму кричуще і очевидно порушені і має бути застосований механізм переговорів, закладений в угоді", – наголосила політик.

      Лідер "Батьківщини" також закликає провести позачергове засідання Верховної Ради, на якому в закритому режимі обговорити стратегію і тактику протидії агресору та невідкладно інформувати громадян про те, що відбувається.

      "Відсутність інформації від вищого керівництва держави сигналізує людям про розгубленість. Це деморалізує країну. Нація має бути згуртована по відношенню до ворога. Сподіваюся, всі наші моряки, захоплені росіянами, повернуться живими і здоровими. Тримаємо кулаки", – написала Юлія Тимошенко.

      Теги: Новини України Юлія Тимошенко
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 25 листопада
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