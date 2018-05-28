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Україні загрожує дефіцит працівників, – експерт

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Робота в Україні: державі загрожує дефіцит кадрів
Робота в Україні: державі загрожує дефіцит кадрів / Телеграф

Україні загрожує дефіцит кадрів, адже відтік з країни працездатного населення сягнув такого рівня, коли компанії змушені повертати своїх колишніх працівників тільки підвищенням заробітної плати.

Про це в заявила експерт із працевлаштування Надія Петрученко, повідомляє "Обозреватель".

Насправді на заміну українцям поки що не так багато охочих і динаміка така, що у нас теж скоро буде дефіцит кадрів. Уже зараз роботодавці нам розповідають про те, що вони підвищують рівень зарплати, щоб повернути свої кадри назад в Україну, тому що у них немає іншої можливості,
– розповіла експерт.

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Перш за все, це стосується висококваліфікованих працівників.

"Всі компанії цінують своїх висококваліфікованих фахівців і створюють їм цікаві умови праці. Це і соціальні гарантії, і можливість реалізації себе і сім'ї в цілому. Ну, а в професіях низької та середньої кваліфікації такої тенденції не спостерігається. Бізнес не може собі цього дозволити", – пояснила Петрученко.

При цьому вона спростувала існування тенденції до повернення в Україну трудових мігрантів.

Сказати, що українці активно повертаються – не можна. Вони активно шукають нові шляхи, нові виходи, вони рухаються вперед, далі. Вони хочуть їхати в Німеччину, Британію, Фінляндію. Вони не повертаються, вони мігрують далі,
– пояснила Петрученко.

Теги: Новини України Ринок праці безробіття
Джерело: 24 Канал
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