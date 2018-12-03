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      Україні загрожує повномасштабна війна з РФ: у Порошенка розповіли про небезпечні дії Кремля

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      Росія серйозно збільшила кількість військових та збройної техніки у Криму
      Росія серйозно збільшила кількість військових та збройної техніки у Криму / Фото з відкритих джерел

      Україні загрожує повномасштабна війна з Росією, яка почала серйозно нарощувати свої сили в окупованому Криму та біля кордонів. Так, РФ у кілька разів збільшила присутність своїх військових та збройної техніки на території півострова, порівняно з 2014 роком.

      Про це розповіла представник Президента у Верховній Раді Ірина Луценко, передає Укрінформ.

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      Небезпека як ніколи реальна – Україна перебуває під загрозою повномасштабної війни з Російською Федерацією. У порівнянні з 2014 роком, кількість російських солдат в Криму збільшилася втричі, БТРів – у 5 разів, артилерії – в 10 разів, літаків і систем залпового вогню відповідно – у 5 і 10 разів,
      – сказала вона.

      Окрім того, Луценко додала, що поблизу українсько-російського кордону розміщені близько 500 бойових літаків тактичної авіації, 340 вертольотів армійської авіації, 25 батальйонно-тактичних груп РФ, які здатні виконувати бойові завдання бомбардування української території.

      Нагадаємо, раніше радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк повідомив, що на східних кордонах з Україною Росія сконцентрувала понад 80 тисяч військовослужбовців з елітних підрозділів своєї регулярної. Україна має бути готовою до найгіршого розвитку подій.

      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Новини політики Зброя Новини Криму Анексія Криму Ірина Луценко
      Джерело: 24 Канал
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