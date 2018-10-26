Україна здобула 3 золота та 2 срібла на "Іграх Нескорених": враження переможниці Майї Москвич

Українські ветерани продовжують збирати медальний врожай на "Іграх нескорених". Тільки у п'ятницю, 26 жовтня, вони отримали 5 перемог: 3 золота та 2 срібла.

Абсолютний результат показали на іграх Майя Москвич, Сергій Шимчак та Андрій Усач. Срібну медаль зі стрільби з лука здобув Олександр Зозуляк.

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Про свої враження від змагання розповіла золота призерка "Ігор Нескорених" і єдина жінка у команді Майя Москвич у прямому ефірі 24 каналу.

"Зараз я відчуваю втому, адже перед цим в нас був день перекваліфікації, на якому ми зранку до вечора стріляли під пекучим австралійським сонцем. А сьогодні так само був напружений день. Тому лише зараз я починаю все усвідомлювати, що перемогла", – відповіла переможниця.



Майя Москвич здобула золото на "Іграх Нескорених"

Насправді я себе дуже добре почуваю в команді чоловіків, адже ми йдемо до перемоги як одне ціле. 26 жовтня у нас була командна стрільба, на якій ми довели, що підтримуємо один одного, незалежно від статі,

– сказала Майя.

Вона зізналася, що хотіла взяти участь у "Іграх Нескорених" і їй було не так важливо, у якому саме виді спорту змагатися. "Мені запропонували цей стрільбу, я почала ходити на тренування, тому те, що я в збірній – це для мене було величезною несподіванкою", – підтвердила золота призерка.

Я хотіла б присвятити свою перемогу тим людям, що повернулися з війни та Майдану живими, але почали задаватися питанням, чому вони вижили, а хтось з їх побратимів загинув. Саме таким людям я хотіла б сказати, що це не нам вирішувати – лишатися в живих чи ні, але ми маємо жити далі, адже це наше життя і ми повинні прожити його гідно. Тому моя перемога показує, що все неможливе – можливо, потрібно тільки працювати і вірити, – додала Майя Москвич.

Нагадаємо, 25 жовтня срібну медаль у скарбничку України здобув Юрій Дмитренко у змаганнях з метання диску. А до цього на "Іграх нескорених" ще два золота українці виграли у дисципліні веслування на тренажерах.

Що таке "Ігри Нескорених"?Міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі, які у 2014 році заснував британський принц Гаррі. Мета змагань – честь військових ветеранів, підтримка їх реабілітації та адаптаційна допомога людям, які були поранені та втратили здоров'я під час військової служби.