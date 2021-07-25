Інцидент трапився на пункті пропуску "Гоптівка", розташованому в Харківській області. Втім митники під час перевірки речей знайшли і вилучили пакет з забороненими речовинами.

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Українка намагалась пронести в Росію наркотики в босоніжці

"Харківські митники виявили на Гоптівці "Попелюшку" з сюрпризом у туфельці. Казковий сюжет розіграла громадянка України в пункті пропуску "Гоптівка" Харківської митниці", – мовиться в повідомлення.

Жінка прямувала потрапити з України до Росії смугою руху "піша хода". Вона заперечила під час усного декларування, що має з собою товари, які забороняється переміщувати через кордон. Насамперед це стосується наркотичних речовин.

Однак митники спільно з прикордонниками ретельно перевірили багаж українки. Під час огляду вони виявили поліетиленовий згорток з речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору і вагою 33,68 грама, який було сховано у жіночій босоніжці.

Проти громадянки України було складено протокол. "Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 483 Митного кодексу України", – інформує пресслужба Харківської митниці.

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