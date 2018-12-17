Українка Рябова здобула бронзу найдовшого ультрамарафону світу

Українка Оксана Рябова здобула бронзову медаль у найдовшому пустельному ультрамарафоні світу – Meraas Al Marmoom Ultramarathon.

За п'ять днів змагань українка подолала 270 кілометрів. Цікаво, що в один із днів спортсменки мали пробігти цілих 100 кілометрів.

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Зазначимо, що Рябова мала проблеми з коліном, але в підсумку все ж знайшла в собі сили не тільки дістатися кінцевої позначки, а й стати на п'єдестал пошани. Цікаво, що відрив від четвертої сходинки склав цілих чотири години.

На жаль, інший українець Євген Глива не зміг пройти всі етапи ультрамарафону, зійшовши після першого. Однак вирішив взяти участь у заключному етапі в 50 км і здобув впевнену перемогу.

Дистанцію в 50 км атлет із Сумської області подолав за 4 години 42 хвилини і 58 секунд.

Цікаво, що цей ультрамарафон є найдовшим у світі. Його протяжність складає 270 км, а призовий фонд цих змагань становить 80 тисяч доларів.

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