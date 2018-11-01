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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Українка Анна Музичук стала третьою шахісткою світу

      353 Читать новость на русском
      Анна Музичук
      Анна Музичук / David Llada

      Міжнародна організація шахістів (ФІДЕ) оновила рейтинг найкращих шахістів та шахісток світу. Українка Анна Музичук в оновленому рейтингу посіла третє місце, її сестра Марія – на шостій сходинці.

      Обоє шахісток піднялися на одну сходинку за місяць. До цього вони були четверта та сьома відповідно.

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      Щодо інших українок, то Анна Ушеніна – 34-а, Наталія Букса – 36-а, Інна Гапоненко – 49-а, Юлія Осьмак – 60-а, Наталія Жукова – 85-а.

      Щодо чоловіків, то найкраща позиція у Василя Іванчука – він на 33-ій позиції. Антон Коробов – 42-ий, Юрій Криворучко – 47-ий, Павло Ельянов – 67-ий, Руслан Пономарьов – 83-ій, Юрій Кузубов – 84-ий, Олександр Арещенко – 99-ий.

      Нагадаємо, на Всесвітній шаховій Олімпіаді жіноча збірна України здобула срібні нагороди, у той час як чоловіча збірна закінчила турнір на десятому місці. Також українські шахісти Антон Коробов і Марія Музичук здобули золоті нагороди в особистому заліку шахової Олімпіади.

      Теги: Спорт Шахи
      Джерело: 24 Канал
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