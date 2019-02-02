Українка Бех-Романчук з особистим рекордом виборола срібло на турнірі в Німеччині
Українська стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук встановила новий персональний рекорд в приміщеннях.
Бех-Романчук в найкращій спробі показала результат 6.73 м і здобула срібло змагань. До цього найкращим її результатом був стрибок на 6.71 м, який спортсменка продемонструвала у березні 2017 року.
Читайте також: Юлія Левченко виграла нагороду на змаганнях у Німеччині
Золоту медаль у Мюнхені отримала німецька спортсменка Малайка Міхамбо, яка продемонструвала результат 6,99 м. Третє місце посіла сербка Івана Спановіч із результатом 6,65 м.
З 7-го по 9 лютого в Сумах відбудеться чемпіонат України в приміщенні, в якому планується участь Бех-Романчук.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня 2018 , 06:44
"Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО10 вересня 2011 , 21:56
Андре Грайпель – переможець велобагатоденки Tour Down Under22 січня 2013 , 15:28
Маркевич шокований тим, як пропустив "Дніпро". ВІДЕО23 листопада 2014 , 07:25
"Динамо" переграло "Дніпро" на його території9 серпня 2015 , 21:26