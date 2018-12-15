Українська біатлоністка Бєлкіна виборола бронзу на етапі Кубка IBU, Журавок – в топ-6

В італійському Ріднау завершилася спринтерська гонка у жінок в рамках другого етапу Кубка IBU.

Українка Надія Бєлкіна впоралася зі стрільбою і показала відмінну швидкість на останньому колі, завдяки чому завоювала бронзу.

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Юлія Журавок, яка ще на минулих вихідних змагалася на етапі Кубка світу, дебютувала в особистих гонках на етапах Кубка IBU. І одразу потрапила в топ-6. Українка показала хорошу швидкість на перших двох колах, але їй трохи не вистачило сил на потужний фініш, через що Журавок з одним промахом задовільнилась шостим місцем.

Серед інших українок 19 місце з двома промахами в пасиві зайняла Ольга Абрамова, Анна Кривонос – 50-а, Марія Кручова – 52-а, а Яна Бондар посіла 63 місце.

1. Анастасія Морозова (0+1) 23:20.9

2. Інгела Андерссон (1+0) +6.8

3. Надія Бєлкіна (0+0) +10.1

4. Елізабет Гогберг (0+1) +11.7

5. Вікторія Слівко (1+0) +12.1

6. Юлія Журавок (0+1) +30.1

…

19. Ольга Абрамова (1+1) +1:32.1

50. Анна Кривонос (1+1) +2:46.4

52. Марія Кручова (1+2) +2:50.0

63. Яна Бондар (0+5) +3:35.2

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