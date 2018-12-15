14:14
15 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ТОМОС ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Баклани зруйнували стадіон. Забаганки Рогозіна
      Вєсті Кремля
      23:01, 14 грудня
      Вєсті.UA: Справжня сутність Рибалки. Фігове правосуддя
      Вєсті.UA
      22:19, 14 грудня
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, 14 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ТОМОС ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Українська біатлоністка Бєлкіна виборола бронзу на етапі Кубка IBU, Журавок – в топ-6

      1145 Читать новость на русском
      Надія Бєлкіна
      Надія Бєлкіна

      В італійському Ріднау завершилася спринтерська гонка у жінок в рамках другого етапу Кубка IBU.

      Українка Надія Бєлкіна впоралася зі стрільбою і показала відмінну швидкість на останньому колі, завдяки чому завоювала бронзу.

      Читайте також: Українські біатлоністи Юлія Журавок та Віталій Труш завоювали бронзу на етапі Кубка IBU

      Юлія Журавок, яка ще на минулих вихідних змагалася на етапі Кубка світу, дебютувала в особистих гонках на етапах Кубка IBU. І одразу потрапила в топ-6. Українка показала хорошу швидкість на перших двох колах, але їй трохи не вистачило сил на потужний фініш, через що Журавок з одним промахом задовільнилась шостим місцем.

      Серед інших українок 19 місце з двома промахами в пасиві зайняла Ольга Абрамова, Анна Кривонос – 50-а, Марія Кручова – 52-а, а Яна Бондар посіла 63 місце.

      1. Анастасія Морозова (0+1) 23:20.9
      2. Інгела Андерссон (1+0) +6.8
      3. Надія Бєлкіна  (0+0) +10.1
      4. Елізабет Гогберг (0+1) +11.7
      5. Вікторія Слівко (1+0) +12.1
      6. Юлія Журавок (0+1) +30.1

      19. Ольга Абрамова (1+1) +1:32.1
      50. Анна Кривонос (1+1) +2:46.4
      52. Марія Кручова (1+2) +2:50.0
      63. Яна Бондар (0+5) +3:35.2

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Новини біатлону
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Усе про чай: види, корисні властивості та рецепти, які вас здивують
      сьогодні , 10:50 Усе про чай: види, корисні властивості та рецепти, які вас здивують
      Настя Сукач 3939
      Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      14 грудня , 15:05 Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      Євгенія Мазур 1
      Софійський собор може стати головним для УПЦ: 10 фактів про нього
      сьогодні , 10:02 Софійський собор може стати головним для УПЦ: 10 фактів про нього
      Світлана Попова 5728
      Сепаратизм, корупція та зрада: якими були футбольні скандали у 2018 році
      сьогодні , 09:30 Сепаратизм, корупція та зрада: якими були футбольні скандали у 2018 році
      Михайло Гема 308
      Українська та російська церкви: хто кому матір і до чого тут Томос
      14 грудня , 13:30 Українська та російська церкви: хто кому матір і до чого тут Томос
      Євгенія Мазур 25728
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Каролін Возняцкі зазнала поразки у другому раунді
       29 квітня 2010 , 21:30
      Мадридський "Атлетіко" став першим переможцем Ліги Європи
      13 травня 2010 , 14:05 1
      "Інтеру" потрібен нападник ПСЖ, сенсаційного іспанця прооперують
       24 грудня 2013 , 16:33
      "Карпати" найближчим часом оголосять про два трансфери
       30 серпня 2014 , 12:21
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук