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Українка Білодід виграла золоту медаль на етапі Кубка Європи з дзюдо

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Дар'я Білодід
Дар'я Білодід

Українка Дар’я Білодід на етапі Кубку Європи у словенському Подчетртеку зуміла вибороти золоту нагороду у категорії до 48 кг. Ще одну нагороду збірній України з дзюдо принесла Марія Буйок у вазі до 52 кг. Вона стала бронзовою призеркою змагань.

Для Білодід це був перший турнір за останні чотири місяці, які вона пропустила через травму. Повернення ж вона відзначила одразу золотою медаллю, зазначили у Федерації дзюдо України.

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У Подчетртеку Дар'я почала з перемоги над німкенею Мірою Ульріх, згодом взяла гору над тезкою із Росії - Дар'єю Пічкальовою, котра у лютому цього року посіла третє місце на Відкритому Кубку Європи у Римі. У півфіналі здолала наша дзюдоїстка здолала Томоку Ямогіто із Японії. Ще одна представниця Японії Хітомі Сакагучі (чемпіонка світу серед юніорів 2014 року) не встояла перед українкою у поєдинку за "золото". До речі, Хітомі у 2017-му стала першою у Подчетртеку, а тепер Білодід не дозволила японці захистити свій титул.

Щодо Марії Буйок, то вона у першій сутичці у категорії до 52 кілограмів виграла у Діти Брюль із Нідерландів, яка у 2018-му вже має "срібло" травневого Кубку Європи в Сараєво. А от здолати японку Нанамі Нагано не вдалося, і нашій дзюдоїстці довелося торувати шлях до "бронзи". У зустрічі за медаль Марія, котра представляє Чернігів, виграла у німкені Сейжи Баллхаус, яка минулого року стала третьою на чемпіонаті Європи серед кадетів і першою на світовому форумі у цій же віковій категорії у командних змаганнях.

Одного кроку до медалі не вистачило волинянину Вадиму Чернову у вазі до 60 кг. У "бронзовому" поєдинку він поступився росіянину Бахідіну Мумінову. Мав медальний шанс і Олег Овчаренко із Львова, але в рейтингу категорії до 73 кілограмів він у результаті посів сьоме місце.

Теги: Новини спорту дзюдо
Джерело: 24 Канал
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