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      Українка Чинка визнана найкращим паралімпійським спортсменом листопада у світі

      41 Читать новость на русском
      Олена Чинка
      Олена Чинка / 2014.paralympic.org.ua

      Українку Олену Чинку визнано найкращою спортсменкою листопада за версією Міжнародного паралімпійського комітету, яка була висунута на цю номінацією за яскравими результатами виступу на чемпіонаті Європи-2018 зі спортивних танців на візках.

      Олена отримала 67 відсотків голосів, що принесло їй перемогу, повідомляє прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.

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      Чинка виборола 5 золотих нагород протягом трьох змагальних днів чемпіонату Європи, що проходив у Ломіанках, Польща, ставши, за словами Міжнародного паралімпійського комітету, найбільшою прикрасою цих змагань.

      Українка була найкращою як у синглах стандарту, так і у фристайлі 2-го класу. Разом з партнером Олександром Оніщенко у дуеті здобула золоті нагороди у стандартному, латинському та вільному стилі 2 класу.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Психологія
      Джерело: 24 Канал
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