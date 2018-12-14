Українка Чинка визнана найкращим паралімпійським спортсменом листопада у світі

Українку Олену Чинку визнано найкращою спортсменкою листопада за версією Міжнародного паралімпійського комітету, яка була висунута на цю номінацією за яскравими результатами виступу на чемпіонаті Європи-2018 зі спортивних танців на візках.

Олена отримала 67 відсотків голосів, що принесло їй перемогу, повідомляє прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.

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Чинка виборола 5 золотих нагород протягом трьох змагальних днів чемпіонату Європи, що проходив у Ломіанках, Польща, ставши, за словами Міжнародного паралімпійського комітету, найбільшою прикрасою цих змагань.

Українка була найкращою як у синглах стандарту, так і у фристайлі 2-го класу. Разом з партнером Олександром Оніщенко у дуеті здобула золоті нагороди у стандартному, латинському та вільному стилі 2 класу.

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