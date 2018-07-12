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Українка Дема за крок до півфіналу вибула з юніорського Wimbledon

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Вікторія Дема
Вікторія Дема

17-річна українська тенісистка Вікторія Дема не змогла пробитися в півфінал юніорського Wimbledon, програвши у запеклій боротьбі китаянці Сіньюй Вань – 7:6 (4), 6:7 (4), 3:6.

Зі старту матчу українська тенісистка вийшла вперед 4:0, але потім програла п'ять геймів поспіль. Дема двічі зрівнювала рахунок, а виграний розіграш на подачі суперниці на початку тай-брейка допоміг їй виграти сет.

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У другому сеті Вань двічі вела з перевагою в два гейми (3:1 і 5:3), але Вікторія зрівняла рахунок. Українка повела 6:5, однак китаянка перевела гру на тай-брейк, у якому виграла два розіграші на подачі Деми і програла один на своїй.

У третьому геймі вирішального сету Вікторія не змогла реалізувати брейк-поінт і в наступному програла власну подачу, що і дозволило Сіньюй Вань отримати перевагу і протримати її до кінця зустрічі.

Зазначимо, Вікторія ще має шанси на успіх у парній комбінації. Разом із Франческою Курмі з Мальти українка може здобути право грати в 1/4 фіналу змагань.

Нагадаємо, що це був дебютний чвертьфінал для нашої тенісистки на турнірах Великого Шолома серед гравців до 18 років. Раніше її кращим результатом було друге коло на Australian Open і Rollan Garos в поточному сезоні.

Вікторія Дема (Україна) - Сіньюй Вань (Китай) 1:2 (7:6 (4), 6:7 (4), 3:6)

Теги: Теніс Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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