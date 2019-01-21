Українка Еліна Світоліна отримала шанс стати першою ракеткою світу

Перша ракетка світу румунка Сімона Халеп програла в 1/8 фіналу Australian Open. Вона програла Серені Вільямс і тепер може втратити перше місце у рейтингу WTA.

Минулого сезону Сімона Халеп вийшла у фінал Australian Open. Зважаючи, що вона не змогла захистити минулорічний результат, тепер одразу чотири тенісистки, які продовжують боротьбу в Австрілії, можуть її випередити. Серед них і українка Еліна Світоліна. Їй треба як мінімум вийти у фінал, щоб піднятися на перше місце у рейтингу. Перемога на Australian Open автоматично зробить її першою ракеткою світу.

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При цьому Петра Квітова чи Наомі Осака можуть обійти Сіному Халеп, якщо вийдуть у півфінал турніру. Обійти румунку може і Кароліна Плішкова, якщо вона дійде до фіналу Australian Open.

Шанси втрутитися в боротьбу за перше місце не мають інші учасники чвертьфіналу Australian Open Анастасія Павлюченкова – Даніель Роуз Коллінс, Ешлі Барті (гратиме з Петрою Квітовою) та Серена Вільямс (протистоятиме Кароліній Плішковій).