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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Українка Галина Авраменко завоювала бронзову медаль чемпіонату світу зі спортивної стрільби

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Збірна України здобула ще одну медаль чемпіонату світу. Скарбничку нашої команди на першості в Кореї зі спортивної стрільби поповнила Галина Авраменко у вправі ГП-12 з результатом 561 очко.

Фахівець у полюванні на рухому мішень на дистанції десять метрів не зуміла пробитись у фінал. Однак у бронзовій перестрілці вже не залишила шансів своїй опонентці – кореянці Рі Чжі Є 6:3.

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Українка Галина Авраменко завоювала бронзову медаль чемпіонату світу зі спортивної стрільби

У колекції Авраменко це уже четверта індивідуальна нагорода світових першостей у цій дисципліні.

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Теги: Спорт
Джерело: 24 Канал
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