Українка Ганна Музичук виборола "бронзу" чемпіонату Європи зі швидких шахів
Українська шахістка Ганна Музичук виборола бронзову медаль чемпіонату Європи зі швидких шахів у Тбілісі.
Про це повідомляє "Апостроф".
Після 11 турів Музичук разом з іще однією українкою Ганною Ушеніною, а також трьома іншими шахістками, набрали по 8 очок. Переможець і призери були визначені за додатковими показниками.
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Золоту медаль виборола Елізабет Петц із Німеччини, а срібну –Анастасія Боднарук із Росії.
Відтак, Музичук виграла "бронзу", а Ушеніна розмістилася на четвертій сходинці.
Серед чоловіків у швидких шахах найкращим серед українців став Антон Коробов. Шахіст посів сьоме місце, поступившись переможцю Івану Шаричу з Хорватії.
Джерело: 24 Канал
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