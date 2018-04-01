Українка Ганна Музичук виборола "бронзу" чемпіонату Європи зі швидких шахів

Українська шахістка Ганна Музичук виборола бронзову медаль чемпіонату Європи зі швидких шахів у Тбілісі.

Про це повідомляє "Апостроф".

Після 11 турів Музичук разом з іще однією українкою Ганною Ушеніною, а також трьома іншими шахістками, набрали по 8 очок. Переможець і призери були визначені за додатковими показниками.

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Золоту медаль виборола Елізабет Петц із Німеччини, а срібну –Анастасія Боднарук із Росії.

Відтак, Музичук виграла "бронзу", а Ушеніна розмістилася на четвертій сходинці.

Серед чоловіків у швидких шахах найкращим серед українців став Антон Коробов. Шахіст посів сьоме місце, поступившись переможцю Івану Шаричу з Хорватії.