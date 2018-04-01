Українка Харлан перемогла на етапі Гран-прі з фехтування на шаблях
Олімпійська чемпіонка і чинна чемпіонка світу, українка Ольга Харлан виборола золоту медаль на етапі Гран-прі з фехтування на шаблях у південнокорейському Сеулі.
Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.
На своєму шляху до фіналу Харлан перемогла Кьяру Морміле з Італії (15:12), Рісу Такашиму з Японії (15:7), Чой Суйьон з Республіки Корея (15:11) та Бьянку Паску з Румунії (15:14).
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У вирішальному протистоянні Харлан із рахунком 15:7 перемогла угорку Анну Мартон, якій дісталася срібна нагорода.
Додамо, що окрім румунки Паску, "бронзу" корейського етапу Гран-прі також здобула Анна Лімбах із Німеччини.
Щодо чоловіків, то український шабліст Андрій Ягодка посів 30 місце серед 145 учасників.