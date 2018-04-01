Українка Харлан перемогла на етапі Гран-прі з фехтування на шаблях

Ольга Харлан виборола "золото" на етапі Гран-прі з фехтування на шаблях / НОК

Олімпійська чемпіонка і чинна чемпіонка світу, українка Ольга Харлан виборола золоту медаль на етапі Гран-прі з фехтування на шаблях у південнокорейському Сеулі.