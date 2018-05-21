Українка із шарфом "Динамо" піднялася на висоту 8300 метрів: відео

Перша українка на Евересті та вболівальниця "Динамо" з 19-річним стажем Ірина Галай піднялася з шарфом київського клубу на висоту 8300 метрів.

У квітні Ірина почала свою експедицію без кисню на гору Лходзе (висота 8516 метрів – четверта в світі).

"Рада, що "Динамо" закінчило сезон перемогою над "Шахтарем". А те, що не вдалося уникнути невдач по ходу сезону – так вони є у кожного. Я теж з першої спроби не піднялася на Лходзе – зіпсувалася погода. Ніч в таборі 4 (висота 7700 м) згадую як страшний сон – ми встановлювали намет при нереальному вітрі і температурі -30 градусів. Тепер чекаю на гарну погоду і сподіваюся все таки піднятися на Лходзе", – розповіла Ірина Галай у коментарі з табору в горах.

Читайте також: "Шахтар" дізнався імена можливих суперників у Лізі чемпіонів

Ірина Галай на висоті 8300 метрів з шарфом "Динамо"

Нагадаємо, свою експедицію Ірина вирішила присвятити ювілею "Динамо".