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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Українка Калініна пробилася у фінал кваліфікації на престижному турнірі в Китаї

      40 Читать новость на русском
      Ангеліна Калініна
      Ангеліна Калініна

      Українська тенісистка Ангеліна Калініна виграла перший матч у кваліфікації турніру серії WTA International в китайському Шеньчжені.

      Українська тенісистка обіграла китаянку Лю Фанчжоу з рахунком 6:4, 6:3. Матч тривав 1 годину і 14 хвилин.

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      Ключовий момент першого сету стався в п'ятому геймі, коли Калініна зробила брейк, після чого без критичних моментів тричі захистила свою подачу. У другій партії Ангеліна взяла три гейми на прийомі, чим компенсувала один брейк від Лю Фанчжоу.

      У фіналі відбіркових змагань Ангеліна зустрінеться з сербкою Іваною Йоровіч, яка посіяна під сьомим номером.

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      Теги: Спорт Теніс
      Джерело: 24 Канал
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