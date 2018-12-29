Українка Калініна пробилася у фінал кваліфікації на престижному турнірі в Китаї
Українська тенісистка Ангеліна Калініна виграла перший матч у кваліфікації турніру серії WTA International в китайському Шеньчжені.
Українська тенісистка обіграла китаянку Лю Фанчжоу з рахунком 6:4, 6:3. Матч тривав 1 годину і 14 хвилин.
Читайте також: Зіркові українські тенісистки дізналися суперниць на першому турнірі в сезоні
Ключовий момент першого сету стався в п'ятому геймі, коли Калініна зробила брейк, після чого без критичних моментів тричі захистила свою подачу. У другій партії Ангеліна взяла три гейми на прийомі, чим компенсувала один брейк від Лю Фанчжоу.
У фіналі відбіркових змагань Ангеліна зустрінеться з сербкою Іваною Йоровіч, яка посіяна під сьомим номером.
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
Колишнього футболіста "Динамо" звинувачують у бандитизмі8 липня 2010 , 16:20
"Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО10 вересня 2011 , 21:56
Роналду забив перший гол після "Золотого м'яча". ВІДЕО16 січня 2014 , 10:00
12 миттєвостей єврокубків. Підсумки виступів українських клубів у Лізі Європи та Лізі чемпіонів19 вересня 2014 , 11:25