Українка Калініна пробилася у фінал кваліфікації на престижному турнірі в Китаї

Українська тенісистка Ангеліна Калініна виграла перший матч у кваліфікації турніру серії WTA International в китайському Шеньчжені.

Українська тенісистка обіграла китаянку Лю Фанчжоу з рахунком 6:4, 6:3. Матч тривав 1 годину і 14 хвилин.

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Ключовий момент першого сету стався в п'ятому геймі, коли Калініна зробила брейк, після чого без критичних моментів тричі захистила свою подачу. У другій партії Ангеліна взяла три гейми на прийомі, чим компенсувала один брейк від Лю Фанчжоу.

У фіналі відбіркових змагань Ангеліна зустрінеться з сербкою Іваною Йоровіч, яка посіяна під сьомим номером.

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