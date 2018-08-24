Українка Калініна сенсаційно вийшла в основну сітку US Open-2018

Ангеліна Калініна переграла американку Джеймі Форліс і вийшла в основну сітку останнього в сезоні турніру Великого Шолома – US Open-2018.

Матч тривав 2 години і 10 хвилин. За цей час Калініна 2 рази подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки і реалізувала 5 брейк-пойнтів. У свою чергу, австралійка зробила 1 ейс при 3 "подвійних" і виграла 2 гейми на прийомі – 3:6, 6:2, 6:1.

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21-річна Калініна стала вже третьою українкою, яка в цьому році дебютує в основі на мейджорі. У Мельбурні свої перші матчі на дорослому Шоломі зіграла Марта Костюк, а в Нью-Йорку готується до дебюту Даяна Ястремська.

Ангеліна Калініна – Джеймі Форліс 2:1 (3:6, 6:2, 6:1)

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