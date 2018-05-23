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Українка Калініна вдало стартувала у кваліфікації Roland Garros

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Ангеліна Калініна
Ангеліна Калініна

Українська тенісистка Ангеліна Калініна вдало стартувала у кваліфікації Roland Garros, обігравши американку Даніель Лао.

Калініна на гру витратила одну годину та 13 хвилин, впоравшись за два сети. При цьому українка програла свої дві перші подачі, однак зуміла зібратися і виграла п’ять наступних геймів поспіль.

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Другий сет Калініна теж розпочала із взятого гейму (відтак за гру кількість геймів поспіль в неї досягла шести). Все, на що спромоглася її суперниця – взяти свою подачу. Після цього українка знову забрала всі пёять геймів, які були у сеті, вигравши матч. При тому, що в останньому геймі американка тричі могла реалізовувати брейк-пойнт.

Ангеліна Калініна – Даніель Лао 2:0 (6:2, 6:1)

Тепер у наступному матчі 24 травня Калініна зіграє з представницею Чехії Барбарою Крейчиковою. До цього дівчата зустрічалися лише один раз – у 2013 році перемогу здобула Крейчикова. Переможниця пари вийде у фінал кваліфікації Roland Garros

До слова, Марта Костюк теж виграла стартовий матч кваліфікації Roland Garros.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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