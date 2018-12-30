Українка Калініна з тріском покинула престижний турнір у Китаї

107-я ракетка світу українка Ангеліна Калініна не змогла пробитися в основну сітку турніру серії WTA International в китайському Шеньчжені.

Українка у фіналі кваліфікації програла сербській тенісистці Івані Йоровіч, яка займає 131-е місце у світовому рейтингу, з рахунком 0:6, 7:5, 0:6.

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Гра тривала 2 години. У першому і третьому сеті українка програла всі свої подачі, а в другій партії сама зробила 4 брейки.

Таким чином, в основі турніру в Шеньчжені не зіграє жодна українка. Калініна буде виступати в парних змаганнях разом з японкою Нао Хібіно. Першими суперницями українсько-японського дуету стануть німкеня Тетяна Марія і француженка Полін Парментье.

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