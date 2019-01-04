Калініна зупинилася за крок до фіналу престижного турніру в парному розряді

Украінская тенісистка Ангеліна Калініна, яка виступає в парі з японкою Нао Хібіно, програла в півфіналі парного розряду турніру WTA в китайському Шеньчжені.

Калініна і Хібіно поступилися дуету китаянки Йин-Йин Дуань і чешки Ренати Ворачової 1:2 (6:2, 1:6, 3:10).

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Поєдинок тривав понад годину. У першому сеті Калініна й Хібіно програвали 0:2, але зуміли взяти шість геймів поспіль і повести в рахунку. У другій партії українсько-японська пара провалилася, взявши лише один гейм.

На вирішальному тайбрейку Дуань і Ворачова зробили три міні-брейки й виграли 10:3.

Відзначимо, що це перший півфінал у парному розряді для українки в рамках турніру WTA. До цього Калініна доходила до чвертьфіналу лише одного разу на змаганні у Вашингтоні в парі з Бенчіч.

Нагадаємо, що в одиночному розряді турнір в Шеньчжені закінчився для українки у фіналі кваліфікації поразкою від Івани Йоровіч.