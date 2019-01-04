13:50
4 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Ліки для Путіна. Дволикий Бриль-Янус російської журналістики
      Вєсті Кремля
      16:40, 3 січня
      Вєсті.UA. Жир: Повернення джедаїв або Пророцтво про Насірова. Савченко і "золоте руно"
      Вєсті.UA
      18:37, 3 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Калініна зупинилася за крок до фіналу престижного турніру в парному розряді

      33 Читать новость на русском
      Це був перший півфінал у парному розряді для Калініної в рамках турніру WTA
      Це був перший півфінал у парному розряді для Калініної в рамках турніру WTA / Christopher Levy

      Украінская тенісистка Ангеліна Калініна, яка виступає в парі з японкою Нао Хібіно, програла в півфіналі парного розряду турніру WTA в китайському Шеньчжені.

      Калініна і Хібіно поступилися дуету китаянки Йин-Йин Дуань і чешки Ренати Ворачової 1:2 (6:2, 1:6, 3:10).

      Читайте також: Леся Цуренко вийшла у півфінал турніру в Австралії

      Поєдинок тривав понад годину. У першому сеті Калініна й Хібіно програвали 0:2, але зуміли взяти шість геймів поспіль і повести в рахунку. У другій партії українсько-японська пара провалилася, взявши лише один гейм.

      На вирішальному тайбрейку Дуань і Ворачова зробили три міні-брейки й виграли 10:3.

      Відзначимо, що це перший півфінал у парному розряді для українки в рамках турніру WTA. До цього Калініна доходила до чвертьфіналу лише одного разу на змаганні у Вашингтоні в парі з Бенчіч.

      Нагадаємо, що в одиночному розряді турнір в Шеньчжені закінчився для українки у фіналі кваліфікації поразкою від Івани Йоровіч.

      Теги: Спорт Теніс
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Інновації та надійність: шалені успіхи виробників смартфонів Huawei
      сьогодні , 11:00 Інновації та надійність: шалені успіхи виробників смартфонів Huawei
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      "Аякс" на власному полі переграв "Фейєноорд"
       20 січня 2011 , 13:54
      Цуренко відкрила сезон розгромною перемогою в Брісбені: відео
       31 грудня 2018 , 12:25
      Горить "Донбас Арена"
       20 жовтня 2014 , 13:14
      Порошенко нагородив легендарних гравців "Динамо" державними орденами (ФОТО)
       30 травня 2015 , 15:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук