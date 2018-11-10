Українка Комащук виборола "бронзу" на Кубку світу з фехтування
Українська шаблістка Анна Комащук завоювала бронзу першого в сезоні етапу Кубка світу, який проходить в Орлеані, Франція.
Українка стартувала перемогою в першому раунді над титулованою Шарлоттою Лембах (15:13), яка в складі збірної Франції завоювала золото чемпіонату світу-2018. Після цього Комащук пройшла іншу француженку Саоуссен Боудіаф (15:11), пише Xsport.
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В 1/8 фіналу українка зіткнулася з чинною чемпіонкою Європи в команді і володаркою золотої медалі чемпіонату світу-2018 в одиночному розряді росіянкою Софією Поздняковою. У підсумку, Комащук впевнено перемогла з рахунком 15:10, а потім розібралася з американкою Хлоеєю Фокс-Житомер (15:5).
Правда, в півфіналі українка поступилася бронзовій призерці чемпіонату світу-2015 угорці Ганні Мартон – 10:15.
Таким чином, Комащук завоювала бронзову медаль першого в сезоні етапу Кубка світу.
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