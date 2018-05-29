Українка Костевич перемогла у фіналі Кубка світу з кульової стрільби у Мюнхені
На етапі Кубка світу з кульової стрільби, що відбувся у німецькому Мюнхені, українська спортсменка Олена Костевич здобула одразу дві золоті нагороди.
Спочатку українка перемогла у фіналі Кубка світу з кульової стрільби в дисципліні "пневматичний пістолет, 10 метрів".
Читайте також: Сенсація на Roland Garros: українка Козлова обіграла минулорічну переможницю турніру
Згодом вона здобула перемогу в цій же дисципліні в парі з Олегом Омельчуком.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі