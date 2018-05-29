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Українка Костевич перемогла у фіналі Кубка світу з кульової стрільби у Мюнхені

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Олена Костевич
Олена Костевич

На етапі Кубка світу з кульової стрільби, що відбувся у німецькому Мюнхені, українська спортсменка Олена Костевич здобула одразу дві золоті нагороди.

Спочатку українка перемогла у фіналі Кубка світу з кульової стрільби в дисципліні "пневматичний пістолет, 10 метрів".

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Згодом вона здобула перемогу в цій же дисципліні в парі з Олегом Омельчуком.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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