Українка Костевич стала чемпіонкою світу зі стрільби, перемігши у фіналі росіянку

Українська спортсменка Олена Костевич здобула золоту медаль чемпіонату світу зі спортивної стрільби. Костевич набрала 37 балів і стала кращою в стрільбі з пістолета на дистанції 25 метрів.

У фіналі Олена показала однакову суму з росіянкою Віталіною Бацарашкіною – по 37 очок. У додаткових серіях українка з результатом 4+4+3 вирвала перемогу у росіянки (4+4+2). Бронза дісталася Дорен Веннекамп з Німеччини.

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Зазначимо, що ця медаль допомогла українці вибороти ліцензію на Олімпійські ігри-2020 у Токіо. Раніше Павло Коростильов виборов першу олімпійську ліцензію для збірної України.

Нагадаємо, що Олена Костевич є триразовою медалісткою Олімпійських ігор. В її активі золото Афін-2004 (пневматичний пістолет 10 м), а також срібло (пневматичний пістолет 10 м) і бронза (пістолет 25 м) Лондона-2012.

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