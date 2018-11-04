Українка Козлова поступилася у фіналі престижного турніру в Торонто

Українка тенісистка Катерина Козлова поступилася Кірін Леуман у фіналі турніру серії ITF У Торонто, Канада.

Катерина Козлова – Кірін Лемуан 0:2 (2:6, 3:6)

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У першій партії Лемуан лідирувала з подвійним брейком 5:0, Козлова один брейк відіграла, однак далі знову втратила гейм на подачі. У другому сеті українка відіграла два брейка (з 0:4 перевела гру на 3:4), але зрівняти рахунок не зуміла. Ще один брейк для голландки, яка потім успішно подала на титул.

Даний фінал став для 24-річної українки першим на турнірах ITF у поточному сезоні, однак в лютому вона провела дебютний фінал у WTA-турі, поступившись у вирішальному матчі змагань в Тайбеї.

Лемуан виграла найбільший титул в кар'єрі і провела другу зустріч з представницею України на турнірі в Торонто.

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