20:51
4 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Подарунки очільнику Кремля. Зайва хромосома росіян
      Вєсті Кремля
      17:13, 3 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Богослухняний Кива. Гройсман у пошуках роботи
      Вєсті.UA
      18:55, 3 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Українка Козлова поступилася у фіналі престижного турніру в Торонто

      41 Читать новость на русском
      Катерина Козлова
      Катерина Козлова / btu.org.ua

      Українка тенісистка Катерина Козлова поступилася Кірін Леуман у фіналі турніру серії ITF У Торонто, Канада.

      Катерина Козлова – Кірін Лемуан 0:2 (2:6, 3:6)

      Читайте також: Українські тенісистки перемогли на престижних змаганнях WTA Elite Trophy

      У першій партії Лемуан лідирувала з подвійним брейком 5:0, Козлова один брейк відіграла, однак далі знову втратила гейм на подачі. У другому сеті українка відіграла два брейка (з 0:4 перевела гру на 3:4), але зрівняти рахунок не зуміла. Ще один брейк для голландки, яка потім успішно подала на титул.

      Даний фінал став для 24-річної українки першим на турнірах ITF у поточному сезоні, однак в лютому вона провела дебютний фінал у WTA-турі, поступившись у вирішальному матчі змагань в Тайбеї.

      Лемуан виграла найбільший титул в кар'єрі і провела другу зустріч з представницею України на турнірі в Торонто.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Теніс
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Вісенте Дель Боске оприлюднив попередню заявку збірної Іспанії
       11 травня 2010 , 11:00
      Кубок Гагаріна: "Трактор" скоротив відставання від "Динамо"
       15 квітня 2013 , 23:53 1
      Хонда попрощався "кислою" гримасою, Бразилія - фаворит у букмекерів
       7 грудня 2013 , 15:54
      Рібері оголосив про закінчення міжнародної кар'єри
       13 серпня 2014 , 19:40
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук