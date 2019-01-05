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      Українка Козлова вийшла у фінал кваліфікації турніру в Хобарті

      35 Читать новость на русском
      Катерина Козлова
      Катерина Козлова

      Українка Катерина Козлова перемогла в першому раунді кваліфікації турніру в австралійському Хобарті.

      У півфіналі кваліфікації українка у двох сетах здолала представницю Франції Ірину Раміалісон. Матч тривав 1 годину і 40 хвилин.

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      У матчі за місце в основній сітці Козлова битиметься з переможницею матчу Магда Лінетт – Сіон Мендез.

      Раніше в основну сітку турніру в Хобарті відібралася інша українка Даяна Ястремська.

      Ірина Раміалісон – Катерина Козлова 0:2 (6:7, 3:6)

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      Теги: Спорт Теніс
      Джерело: 24 Канал
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