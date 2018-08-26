Українка Кулинич виборола срібло на чемпіонаті Європи з велотреку

Українка Ольга Кулинич зайняла друге місце на юніорському чемпіонаті Європи із велотреку в дисципліні Track Points Race.

Про це повідомляє прес-служба Національного Олімпійського комітету.

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Вітаємо Ольгу Кулинич зі срібною нагородою юніорського чемпіонату Європи з велотреку в дисципліні Track Points Race!!! ‍♀️



Молодець! Так тримати! pic.twitter.com/KZMtWHRsyp — НОК України (@OlympicUA) 26 августа 2018 г.

"Вітаємо Ольгу Кулинич зі срібною нагородою юніорського чемпіонату Європи з велотреку в дисципліні Track Points Race", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на чемпіонаті Європи з велотреку у Глазго українські спортсмени здобули три медалі. Так, Роман Гладиш став переможцем у гонці скретч, Олена Старікова завоювала срібну медаль в індивідуальній гонці на час, а також в парі з Любов'ю Басовою виграла срібло в командному спринті на велотреку.

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