Українка Квітка Цісик, яка своїм голосом підкорила весь світ
У 1980 роках голос Квітки Цісик приголомшив українців, як і її незвичне аранжування усім відомих пісень. Першими платівками українських пісень, які своєю якістю не поступались альбомам Мадонни чи Джона Леннона, були саме її "Пісні з України" та "Два кольори".
Дитинство співачки
Квітка Цісик – дочка українська емігрантів, народилася у США, там й прожила все своє життя. В дитинстві була пластункою – їздила в табори в гори, там вивчала українські пісні та звичаї.
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Повне ім'я співачки – Квітослава. Проте світову популярність вона здобула під псевдонімом Кейсі. Сама ж називала себе студійною співачкою, маючи на увазі, що на вулиці до неї не підходять за автографами, але кожен знає її голос.
Юна Квітка Цісик, членкиня Пласту
Українка – голос світових брендів
Багато років вона записувала рекламні ролики для топових брендів. Інколи її день був розписаний з самого ранку й до середини ночі. В чергу шикувалися такі компанії, як McDonald's, Burger King, Coca-Cola, Pepsi, American та Delta Air Lines та десятки інших. Їх було так багато, що під час інтерв'ю Квітці навіть було складно вибрати якийсь джингл.
У 1981 співачка підписала контракт з компанією Ford й протягом наступних 17 років залишалася бренд-голосом авто-гіганта. Продюсери підрахували, що за час рекламної кампанії cлоган у виконанні Квітки пролунав понад 20 мільярдів разів.
Дивіться відео: реклама Ford за участі Квітки Цісик
На запитання, як молодим людям досягнути успіху, давала дві поради: мати якусь мрію та вірити в себе.
Квітка й Україна
У 1983 році співачка вперше приїхала до України. Тут її голос уже знали: касети підпільно привозили із відряджень й переписували на магнітофонах. Утім, візит не був публічним – вони з мамою пройшлися рідними вуличками, зайшли в собор святого Юра та зустрілися з родичами.
"Рідна мати моя" у виконанні Квітки:
Наприкінці 1980-х років, беручись за запис нової платівки, Квітка навіть не повернула витрати за попередню. Зрештою, 9-річна пауза між двома альбомами якраз мала фінансове підґрунтя. Тому в інтерв'ю просила не переписувати її платівки.
Якщо ви любите мою музику, якщо ви хочете чути знов і більше її, то потрібно купувати, щоб я могла покрити витрати за неї,
– просила вона
Квітка дуже хотіла поїхати на фестиваль Червона Рута 1989 року й навіть почала вести перемовини з організаторами. Та після прохання звернутися до адвоката, аби залагодити усі юридичні справи, ті безслідно зникли. Вона так і не зрозуміла, що могло їх так налякати і чому так різко обірвалося спілкування.
Вдруге до України вона вже так і не навідалася. У 1992 році в неї діагностували рак молочної залози. З хворобою Квітка боролася сім років, проте реалізувати ще один проект – записати платівку з українськими колисковими – так і не встигла. Співачка померла 29 березня 1998 року у Нью-Йорку. До свого 45-річчя вона не дожила всього лише п'ять днів.
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