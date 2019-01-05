Українка Лопатецька буде боротися за третій титул у кар'єрі

Найкраща юніорка України в 2018 році Дарія Лопатецька вийшла в свій третій у кар'єрі фінал.

15-річна тенісистка у півфіналі турніру ITF з призовим фондом 25 тисяч доларів в Гонконзі обіграла чешку Моніку Кілнарову – 6:3, 6:3.

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Лопатецькій знадобилося півтори години для перемоги, і за цей час вона подала п'ять ейсів, допустила одну подвійну помилку і реалізувала чотири з шести брейк-поінтів, при цьому програвши один гейм на своїй подачі.

У фіналі суперницею 15-річної українки стане ще одна чешка Барбора Штефкова, яка в своєму півфіналі перемогла шосту сіяну Лян Еньшуо з Тайваню.

Нагадаємо, що в минулому році Дарія виграла два турніри ITF Pro Circuit з призовим фондом 15 тисяч доларів у турецькій Антальї і угорському місті Байя.

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