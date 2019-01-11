Українка Лопатецька другий тиждень поспіль зіграє в півфіналі престижного турніру

Українська тенісистка Дарія Лопатецька виграла десятий матч поспіль на змаганнях в Китаї.

У чвертьфінальному матчі турніру ITF World Tennis Tour українська тенісистка, яка потрапила в основну сітку з кваліфікації, за 2 години 15 хвилин обіграла шосту сіяну японку Май Мінокосі: 3:6, 6:1, 6:1.

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По ходу зустрічі Лопатецька при одному ейсі в активі допустила сім подвійних помилок, а також реалізувала сім з дванадцяти брейк-поінтів і програла три гейми на своїй подачі.

У півфіналі 15-річну харків'янку чекає четверта ракетка турніру – 29-річна Чагла Буюкакчай з Туреччини, яка в 2016 році піднімалася на 60-й рядок у світовому рейтингу, а нині знаходиться в кінці третьої сотні.

Нагадаємо, що минулого тижня Дарія виграла перший турнір в Гонконзі з призовим фондом 25 тисяч доларів.

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