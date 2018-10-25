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      Українка Лопатецька несподівано пройшла у друге коло турніру в Канаді

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      Дар’я Лопатецька
      Дар’я Лопатецька

      Українська тенісистка Дар’я Лопатецька побореться за місце в чвертьфіналі турніру ITF у Сагенеї (Канада).

      У поєдинку першого кола турніру Дар’я Лопатецька перемогла Наомі Броді з рахунком 6:3, 6:2.

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      На початку першого сету тенісистки обмінялися брейками, однак у восьмому геймі 15-річна українська тенісистка із Харкова зробила другий брейк, після чого впевнено подала на сет. У другому сеті Лопатецька ще двічі виграла гейм на подачі 28-річної британки, посіяної під 4 номером, і не дозволила їй заробити жодного брейк-поінту.

      Суперницею уродженки Харкова у другому колі стане 24-річна француженка Манон Арканьолі. Нагадаємо, що раніше в основній сітці турніру в Сагеней успішно стартувала Катерина Козлова.

      Дар’я Лопатецька – Наомі Броді 2:0 (6:3, 6:2)

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      Теги: Спорт Теніс
      Джерело: 24 Канал
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