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      Українка Лопатецька виграла третій титул у кар'єрі

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      Лопатецька виграла третій титул на професійному рівні.
      Лопатецька виграла третій титул на професійному рівні. / btu.org.ua

      Українська тенісистка Дарія Лопатецька виграла третій титул на професійному рівні. У фіналі турніру ITF World Tennis Tour з призовим фондом $ 25,000 українська тенісистка за півтори години обіграла представницю Чехії Барбору Штефкову.

      Українська тенісистка зуміла перемогти у двох сетах 6:4, 6:2.

      Читайте також: Українка Козлова вийшла у фінал кваліфікації турніру в Хобарті

      Упродовж зустрічі Лопатецька один раз подала навиліт при одній подвійній помилці, реалізувала п'ять з восьми брейк-поінтів і програла два гейми на власній подачі.

      Цей титул став для 15-річної харків'янки першим на турнірах з подібним призовим фондом і третім у професійній кар'єрі. У минулому році Дарія стала чемпіонкою 15-тисячників ITF Pro Circuit в Антальї і Байе.

      За перемогу на турнірі в Гонконзі Лопатецька отримає 50 очок у залік рейтингу WTA.

       

       

      Нагадаємо, що в півфіналі турніру ITF в Гонконзі Дарія обіграла чешку Моніку Кілнарову – 6:3, 6:3.

      Теги: Спорт Теніс
      Джерело: 24 Канал
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