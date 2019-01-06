Українка Лопатецька виграла третій титул у кар'єрі

Українська тенісистка Дарія Лопатецька виграла третій титул на професійному рівні. У фіналі турніру ITF World Tennis Tour з призовим фондом $ 25,000 українська тенісистка за півтори години обіграла представницю Чехії Барбору Штефкову.

Українська тенісистка зуміла перемогти у двох сетах 6:4, 6:2.

Читайте також: Українка Козлова вийшла у фінал кваліфікації турніру в Хобарті

Упродовж зустрічі Лопатецька один раз подала навиліт при одній подвійній помилці, реалізувала п'ять з восьми брейк-поінтів і програла два гейми на власній подачі.

Цей титул став для 15-річної харків'янки першим на турнірах з подібним призовим фондом і третім у професійній кар'єрі. У минулому році Дарія стала чемпіонкою 15-тисячників ITF Pro Circuit в Антальї і Байе.

За перемогу на турнірі в Гонконзі Лопатецька отримає 50 очок у залік рейтингу WTA.

Нагадаємо, що в півфіналі турніру ITF в Гонконзі Дарія обіграла чешку Моніку Кілнарову – 6:3, 6:3.