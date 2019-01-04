Українка Лопатецька вийшла у півфінал престижного 25-тисячника у Гонконгу
Українка Дарья Лопатецька вийшла в півфінал турніру ITF Kidsland Men's and Women's 25K tournament, який проходить в Гонконзі.
У чвертьфінальному матчі українська тенісистка за півтори години впоралася з японкою Дзюнрі Намігатою – 6:3, 6:3.
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Протягом зустрічі Лопатецька допустила дві подвійні помилки, реалізувала сім з чотирнадцяти брейк-поїнтів та виграла п'ять із дев'яти геймів на своїй подачі.
Суперницею 15-річної харків'янки в півфіналі стане 19-річна Моніка Кілнарова з Чехії, яка витратила дві з половиною години, щоб перемогти восьму сіяну Май Мінокосі.
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Джерело: 24 Канал
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