Українка Лопатецька вийшла у півфінал престижного 25-тисячника у Гонконгу

Українка Дарья Лопатецька вийшла в півфінал турніру ITF Kidsland Men's and Women's 25K tournament, який проходить в Гонконзі.

У чвертьфінальному матчі українська тенісистка за півтори години впоралася з японкою Дзюнрі Намігатою – 6:3, 6:3.

Читайте також: Леся Цуренко підніметься на рекордну позицію в рейтингу WTA після перемоги в Австралії

Протягом зустрічі Лопатецька допустила дві подвійні помилки, реалізувала сім з чотирнадцяти брейк-поїнтів та виграла п'ять із дев'яти геймів на своїй подачі.

Суперницею 15-річної харків'янки в півфіналі стане 19-річна Моніка Кілнарова з Чехії, яка витратила дві з половиною години, щоб перемогти восьму сіяну Май Мінокосі.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24