Українка Марина Бех виборола срібну нагороду на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики

Українська легкоатлетка зі стрибків у довжину Марина Бех виграла срібну нагороду на чемпіонаті Європи з легкої атлетики, який триває у Берліні.

В останній спробі Марина Бех показала результат 6,73 метра. Перемогу з результатом 6,75 метра здобула німкеня Малайка Михамбо

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Це сьома медаль для збірної України на чемпіонаті Європи. До цього Мар'ян Закальницький та Аліна Цвілій завоювали золото та срібло відповідно в спортивній ходьбі на 50 км, Сергій Никифоров виборов бронзу зі стрибків у довжину, Анна Рижкова виборола срібло у бігу на 400 метрів з бар'єрами і Наталія Прищепа разом з Ольгою Ляховою вибороли золото та бронзу відповідно з бігу на 800 метрів.

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