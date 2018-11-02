Українка Мотричко очолила рейтинг Міжнародної федерації шашок
1 листопада 2018 року українка Вікторія Мотричко знову очолила рейтинг кращих шашисток світу.
Про це повідомили у Федерації шашок України з посиланням на Міжнародну федерацію шашок.
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З 6 по 11 листопада в китайському місті Лішуі відбудеться заключний етап Кубка Світу в цьому році. Після нього і будуть підведені підсумки року.
Зазначимо, що жовтень 2018 року був плідними на перемоги наших спортсменів. Так на чемпіонаті Європи з бліцу і рапіду, який проходив в кінці жовтня в Нетанії (Ізраїль) відзначилися двоє українських спортсменів. Вікторія Мотричко стала чемпіонкою Європи з бліцу (5 хвилин+3 за кожен зроблений хід), а Артем Іванов став чемпіоном Європи з рапіду (15 хв + 5 за кожен зроблений хід).
Нагадаємо, що в минулому році Вікторія була третьою за підсумками року в аналогічному заліку.
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