Українка Мотричко очолила рейтинг Міжнародної федерації шашок

1 листопада 2018 року українка Вікторія Мотричко знову очолила рейтинг кращих шашисток світу.

Про це повідомили у Федерації шашок України з посиланням на Міжнародну федерацію шашок.

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З 6 по 11 листопада в китайському місті Лішуі відбудеться заключний етап Кубка Світу в цьому році. Після нього і будуть підведені підсумки року.

Зазначимо, що жовтень 2018 року був плідними на перемоги наших спортсменів. Так на чемпіонаті Європи з бліцу і рапіду, який проходив в кінці жовтня в Нетанії (Ізраїль) відзначилися двоє українських спортсменів. Вікторія Мотричко стала чемпіонкою Європи з бліцу (5 хвилин+3 за кожен зроблений хід), а Артем Іванов став чемпіоном Європи з рапіду (15 хв + 5 за кожен зроблений хід).

Нагадаємо, що в минулому році Вікторія була третьою за підсумками року в аналогічному заліку.

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