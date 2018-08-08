Українка не змогла дограти тенісний матч на трунірі WTA в Монреалі

Друга ракетка України Леся Цуренко не зуміла подолати друге коло Відкритого чемпіонату Канади з тенісу.

По ходу першого сету Цуренко поступалася 2:5, але взяла два гейми поспіль, не давши суперниці заробити сетболи. Подаючи за рахунку 4:5, українка поступалася 0:40 в своєму геймі. Лесі вдалося відіграти два сетбола, а ось з третьої спроби Суарес-Наварро оформила партію на свою користь.

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У другій партії тенісистки брали свої подачі, в п'ятому геймі Леся не зуміла реалізувати 2 брейкпоінта. Далі вона скористалася медичною перервою, після чого відмовилася від продовження поєдинку.

Для тенісисток це був четвертий очний поєдинок. Українка здобула перемогу в їх першій зустрічі в 2012 році в Бостаді, в 2015-му в Пекіні не змогла дограти матч, а в минулому сезоні перемогла в протистоянні в Ухані.

Карла Суарес-Наварро – Леся Цуренко 6:4, 3:2 відмова Цуренко

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