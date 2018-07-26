Українка Ольга Харлан виграла Кубок світу з фехтування
Українська шаблістка Ольга Харлан виграла Кубок світу. Для 27-річної спортсменки це вже третій Кубок світу.
Харлан набрала 190 очок, що дозволило їй очолити рейтинг FIE.
Читайте також: Беленюк тріумфував на престижних змаганнях
При цьому українка не виграла двох головних змагань у сезоні 2017-2018 – чемпіонат Європи та світу. Нагадаємо, Харлан була чинною чемпіонкою світу. У 2018 році вона стала лише 17-ою. Однак перше місце в рейтингу їй принесли перемоги на етапі Кубка світу у Сінт-Нікласі, гран-прі Мехіко та Сеулі, а також друге місце на етапі в Тунісі.
Варто зазначити, що для Харлан це вже третя перемога у Кубку світу. До цього вона перебувала на першому місці у рейтингу в 2013 та 2014 роках.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
Огляд матчів NHL: Перемоги святкують “Нью-Йорк”, “Фінікс” і “Бостон”1 листопада 2013 , 11:27
Eurocup: Український "Хімік" зазнав першої поразки7 листопада 2013 , 09:47
Дайджест: "Барсі" потрібен форвард, новий контракт Кандреви10 жовтня 2013 , 15:34
Міністр спорту Росії: Кримські клуби вступлять в РФС, а далі видно буде2 червня 2014 , 14:32