Українка Ольга Харлан виграла Кубок світу з фехтування

Українська шаблістка Ольга Харлан виграла Кубок світу. Для 27-річної спортсменки це вже третій Кубок світу.

Харлан набрала 190 очок, що дозволило їй очолити рейтинг FIE.

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При цьому українка не виграла двох головних змагань у сезоні 2017-2018 – чемпіонат Європи та світу. Нагадаємо, Харлан була чинною чемпіонкою світу. У 2018 році вона стала лише 17-ою. Однак перше місце в рейтингу їй принесли перемоги на етапі Кубка світу у Сінт-Нікласі, гран-прі Мехіко та Сеулі, а також друге місце на етапі в Тунісі.

Варто зазначити, що для Харлан це вже третя перемога у Кубку світу. До цього вона перебувала на першому місці у рейтингу в 2013 та 2014 роках.