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Українка отримала бронзову нагороду Всесвітніх ігор після допінг-скандалу

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Дар’я Ковальова
Дар’я Ковальова

Українка Дар’я Ковальова постфактум стала бронзовою призеркою Всесвітніх ігор-2017. На змаганнях у Вроцлаві минулого року українка в запеклій боротьбі посіла четверте місце. Однак тепер їй дістанеться бронзова нагорода.

В допінг-пробі чемпіонки німкені Лаури Бейтнер знайшли заборонені препарати. Після остаточного підтвердження її позбавили золотої медалі. Тож на першу позицію перемістилася американка Келлі Кулик, на другу – колумбійка Клара Герреро, на третю – Дар’я Ковальова, повідомили у Спортивному комітеті України.

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Її бронза стала 26-ю медаллю збірної України на Всесвітніх іграх.

Відзначимо, що це перший допінг-скандал в боулінгу на міжнародному рівні. Лауру Бейтнер відсторонено від участі у всіх змаганнях. В крові німецької спортсменки знайшли гідрохлоротіазид, який вважається маскуючою речовиною і може використовуватися для приховування інших заборонених препаратів. Сама Бейтнер вину не визнає – мовляв, приймала лише ібупрофен і носовий спрей, не заборонені Всесвітнім антидопінговим агентством.

Нині триває іще одне розслідування ВАДА щодо можливого вживання допінгу на Всесвітніх іграх-2017 у Вроцлаві. Мова про важку категорію в кікбоксингу, де українець Роман Головотюк став бронзовим призером. Якщо факт вживання допінгу буде доведено, наш кікбоксер отримає срібло.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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