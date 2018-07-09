Українка перемогла на тенісному турнірі в Римі, обігравши у фіналі росіянку

18-річна українська тенісистка Даяна Ястремська стала переможницею престижних змагань категорії ITF, що проходили на кортах у Римі.

У фіналі змагань Даяна не залишила шансів 17-річній представниці Росії Анастасії Потаповій – 6:1, 6:0.

Українська тенісистка провела на корті менше години, і за цей час реалізувала шість з семи брейк-поїнтів та програла суперниці один гейм на своїй подачі.

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Це був третій фінал для Ястремської в цьому сезоні: в травні вона програла у фіналі 100-тисячника у Франції, а перед стартом у кваліфікації Wimbeldon на турнірі з аналогічним призовим фондом у Великій Британії

Перемога в Римі дозволить Даяні встановити новий рекорд в рейтингу, який оновиться в понеділок, 16 липня. На даний момент вона займає 127-у позицію. Варто зазначити, що в минулому році на даному турнірі святкувала перемогу інша українка – Катерина Козлова.