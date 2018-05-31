Українка перетворює ляльок Барбі на витвори мистецтва: вражаючий результат

У світі нереалістичних стандартів та маніпуляцій з фоторедакторами справжня краса – це ковток свіжого повітря. Українська художниця Ольга Каменецька також розділяє ідею природної краси і створює чудові ляльки, які виглядають практично як справжні.

Ольга почала перефарбовувати ляльки як хобі, але пізніше це перетворилося на її професію. Вона змінює іграшки таких відомих брендів як Monster High або Barbies, і перетворює їх на абсолютно нові, унікальні ляльки, пише Bored Panda.

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Дівчина не тільки перемальовує їх, але і модифікує форми ляльок та працює з париками.

"Мені не подобається, коли нове обличчя ляльки є ідеальним і ідеально симетричним, це робить його безжиттєвим", – розповіла Ольга.

"Я завжди навмисне залишаю дефект, який може бути не помітним для всіх, але додає ляльці невидиму харизму. Можливо, ця недосконала краса - це повідомлення, яке несуть мої ляльки", – каже художниця.

Допис, поширений Olga Kamenetskaya #VogueWorld (@oli.krolik) 29 Кві 2018 р. о 11:52 PDT

Допис, поширений Olga Kamenetskaya #VogueWorld (@oli.krolik) 23 Бер 2018 р. о 10:13 PDT