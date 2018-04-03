Українка планує смертельно небезпечне підкорення вершини Лходзе

Ірина Галай, яка у травні 2016 року першою з українок підкорила Еверест, планує ще одне небезпечне підкорення гірської вершини у понад 8 тисяч метрів. Мова йде про гору Лходзе, яка є четвертою по висоті вершиною світу (8516 метрів над рівнем моря).

Однак підкорення Лходзе у виконанні Ірини Галай буде доволі небезпечне, адже українка вирішила зробити це без використання кисневої маски. А при підйомі на висоту понад 8 тисяч метрів без кисневої маски, починається так звана "зона смерті".

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Якщо Ірині Галай вдасться це зробити, це буде перше для українських жінок безкисневе сходження в гірську "зону смерті", повідомили у Національному реєстрі рекордів України.

Ірина Галай 20 травня 2016 року стала першою з українок, якій вдалося підкорити Еверест. Їй тоді виповнилося 28 років. Вона живе та працює у Києві, директор із розвитку в компанії з продажу нафтопродуктів. Альпінізмом захопилася у 2013 році.