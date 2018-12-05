Українка потрапила у топ-5 найкращих жінок-арбітрів у світі

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики опублікувала суддівські рейтинги 2018 року: названі кращі арбітри світу у чоловіків і у жінок.

Жіночий рейтинг очолила німкеня Бібіана Штайнхаус, вона набрала 138 балів. Українка Катерина Монзуль із 35 балами розташувалася на 5 сходинці рейтингу.

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Монзуль не перший рік входить до світової еліти в жіночому суддівському корпусі. У 2015-му вона виграла опитування IFFHS, в 2014-му була 2-ю, 2017-го – 4-ю.

Що стосується арбітрів-чоловіків, то українці можуть тільки мріяти про попадання хоча б в список номінантів. А перемога дісталася представнику Аргентини.

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