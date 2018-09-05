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Українка Рижикова виборола золото на міжнародних змаганнях з легкої атлетики у Хорватії

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Анна Рижикова
Анна Рижикова

Анна Рижикова продовжує переможну ходу на шляху до Континентального Кубка ІААФ. Цього разу українка перемогла на змаганнях серії IAAF World Challenge у Загребі.

Вже традиційно для останніх турнірів на старт дистанції 400 метрів з бар’єрами вийшли відразу три українки – Анна Рижикова, Вікторія Ткачук і Марія Миколенко. Проте якщо до цього до призової трійки здебільшого входила лише Рижикова, то у Загребі до неї приєдналася і Ткачук, пише Федерація легкої атлетики України.

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Анна Рижикова у Хорватії подолала дистанцію за переможні 55,89 с. Вікторія Ткачук перетнула фінішну лінію другою (56,24 с). Марія Миколенко з результатом 58,14 с була шостою.

Разом з Рижиковою до Острави на Континентальний Кубок ІААФ вирушить і стрибун у довжину Сергій Никифоров. У Хорватії у найкращій зі спроб, третій, він приземлився на позначці 7,88 метрів і посів четверте місце, лише сантиметром поступившись шведу Тобіасу Нільссону Монтлеру – одному з тих спортсменів, з замірюванням стрибків якого на чемпіонаті Європи у Берліні і виник скандал. Цього разу швед посів вище місце, ніж українець.

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Теги: Спорт Легка атлетика
Джерело: 24 Канал
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